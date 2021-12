Nagu tellitud: karjääri suurimasse skandaali sattunud Boris Johnson sai taaskord isaks

Johnsonid saabusid täna hommikul kell 7.40 Londoni kesklinnas asuvasse haiglasse ning mõni tund hiljem tuli ajakirjandusele kinnitus, et Carrie on toonud ilmale tüdruku. "Nii ema kui ka pisitütrega on kõik hästi," seisis avalduses.

Kui värske ema jaoks on uus ilmakodanik teine järeltulija, siis Borisel oli enne tänast juba vähemalt kuus last. 27 aastat kestnud abielust Marina Wheeleriga on tal kaks poega ja kaks tütart ning Carriega on tal kevadel 2. sünnipäeva tähistav poeg Wilf. Kõrvalsuhtest Helen Macintyre'iga on tal veel tütar Stephanie. On sahistatud, et peaministril on veel üks tütar, kes sündis 2009. aastal, kuid kelle ema identiteeti pole paljastatud.