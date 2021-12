Foto: Scanpix

Taas on kätte jõudnud see aeg, mil terve pere koguneb üheskoos teleri ette vaatama kohustuslikuks kujunenud jõulufilme. Täna õhtul jõuab ekraanile "Üksinda kodus" teine film, kus Kevin avastab end hoopis üksinda suurlinnast New Yorkist. Samas, kui palju sa tegelikult filmist ja nende osatäitjatest tead? Toome esile 10 põnevat fakti.