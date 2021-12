VÕRDLE | Aeg pole olnud armuline: hittseriaali "Põgenemine" staar on aastatega kardinaalselt muutunud!

2020. aastal teatas Purcell, et tulemas on "Põgenemise" kuues hooaeg, kus ta ka kaasa teeb. Kuid pärast seda, kui tema tegelaskuju venda mänginud Wentworth Miller teatas, et tema hooajas kaasa ei teaa, otsustas ka Purcell uuest hooajast loobuda.

Miller, kes teatas 2013. aastal, et on gei, selgitas oma otsust sellega, et ei soovi enam mängida heteroseksuaalseid tegelaskujusid. Purcell toetas tema otsust ning ütles, et ta ei kujutaks "Põgenemist" ette ilma Millerita ning seetõttu on ka tema loobunud.