USA näitleja tunnistati süüdi rassistliku rünnaku lavastamises

Smollett rääkis politseile, kui ta kell kaks öösel võileivapoest koju kõndis, siis märkasid teda kaks meest, kes tundsid ta ära telesaatest "Empire", ning hakkasid teda tema nahavärvi ja orientatsiooni pärast solvama. Ta lisas, et mehed lõid teda, kägistasid salliga ning karjusid: "See on MAGA-maa". Selle loosungiga viitasid nad siis presidendiametis olnud Donald Trumpi deviisile "Make America Great Again".