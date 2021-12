Erakliinikus viibiv Monaco printsess lõpetas vaikimise: ma olen tõeliselt õnnistatud

Charlene'i kontole üles laetud fotodelt on näha, et Jacques'i ja Gabriellat ootas sünnipäevahommikul suur tort, mis on sama kujuga nagu number 7. Samuti üllatati kaksikuid suurte õhupallide ja bänneritega.

"Palju õnne, minu lapsukesed. Tänan jumalat, et ta tõi mulle nii imelised lapsed. Ma olen tõeliselt õnnistatud. Armastusega, ema," seisab postituse juures. Hetkel ei ole teada, kas Charlene tegi selle postituse ise või kas printsessil on erakliinikus üldse võimalik telefoni kasutada. Kuna 42-aastane naine on väidetavalt just sõltuvuse vastu abi saamas, siis on suur võimalus, et ta ei saa vabalt välismaailmaga igal hetkel suhelda.

Praeguseks hetkeks on Charlene ravil viibinud täpselt kuu aega. Selle aja jooksul on tema Instagrami kontot kasutatud ainult korra. Nimelt ilmus tema kontole 19. novembril, kui tähistati Monaco iseseisvuspäeva, video riigilipust. Samal päeval paljastas tema abikaasa Albert, et Charlene viibib ravil.