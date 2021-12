Mai Kangro Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Värske Kroonika number paljastab, et tuntud telenäo ja lauljatari Mai Kangro alles 2020. aastal sõlmitud abielu multimiljonär Margus Kangroga on juba läbi saanud. Kuigi ametlikust lahutusest on möödas veidi üle kolme kuu, siis Mai viskab tänase uudise üle juba natuke ka nalja.