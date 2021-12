Aastaid staare riietanud Jana Hallase elu on täis uusi väljakutseid: mul sai sellest kõigest kõrini!

Hallas on tuntud ka laulusõnade kirjutamise poolest. Tema sulest on valminud viimase kahekümne aasta jooksul mitmed hittlood.

"Ma arvan, et ma olen paras revolutsionäär olnud 90ndate lõpus. Ma hakkasin kirjutama Best B4-le täiesti teistsuguseid sõnu, kui tollal kirjutati. Nad olid sellised noored ja ägedad. Muidugi see ägedus oli ka siis ju minu loodud kõik – kostüümid ja meigindus. Ma tegin kõike ise. See oligi minu kontseptsioon, minu looming, minu ideed ja minu käsitöö siis ka," rääkis Hallas möödunud aastal Vikerraadios.

Hallas tunnistas, et tundis laulusõnu kirjutades alati suurt pinget hitt kirjutada. Hiti kirjutamiseks on aga kindlad reeglid.

Näiteks mõjub hästi, kui loos on kasutatud mõnda üllatavat sõnaühendit ja oluline on hoida tasakaalu. "Tuleb balansseeruda banaalsuse piiril. Ta peab olema piisavalt lihtne, aga ta ei tohi nõme või banaalne olla," sõnas Hallas.

Üks geniaalselt lihtne lugu oli Inese 2000. aasta eurolugu "Once in a Lifetime". Ta kirjutas laulu ajanappusest tulnud pinge all. See on olukord, kus Hallasel valmivad tihti head asjad.