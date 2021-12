KLÕPS | Vahva sarnasus! Keit Pentus-Rosimannuse tütar on neljakuune ja täiesti isa nägu!

"See on nii isiklik ja õrn teema ja me keegi ei tea, millist isiklikku võitlust ja kui kaua need inimesed pidanud on. Täna ütlen, et oleme väga tänulikud arstidele, kellest ühe terav silm leidis mul lõpuks ühe pikka aega tagasi väljaravimata põletiku tulemusel pesa teinud pahanduse, mis ilmselt oligi kõik need aastad peamiseks takistuseks olnud, teine lõikas selle eelmise aasta sügise hakul välja," avaldas minister paljude paaride jaoks valulise teema isiklikku tausta. Pentus-Rosimannus sünnitas augustis pisitütre, kes sai nimeks Iti Loretta. Moodsale ajale kohaselt jäi beebiga vanemapuhkusele isa Rain.