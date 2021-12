VAATA JA KUULA | The Sun rockarid on endiselt väga heas hoos! Tarvo Valm Band avaldas korralikult rokkiva singli

Äsja ilmunud Tarvo Valm Bandi album "Mootorratsanik" on Tarvo, Danel ja Elvise kokkuvõte lõppeva aasta proovidest, salvestustest ja esinemistest. Albumil on lisaks Tarvo loomingule kuulda mõtteid ka Genka, Lea Dali Lioni, Silja Vipre, Jaan Tätte ja Belka sulest.

"Mootorratsanik võtab minu jaoks väga hästi kokku aastapikkuse muusikalise teekonna, mida koos uute sõpradega astuma oleme hakanud. Mõnus õlatunne ja head emotsioonid, mis seda saatnud on, kõlavad plaadil olevatest lugudest kenasti välja. Usun, et see puhas nauding, mida me ise seda muusikat tehes tunneme, jõuab oma naturaalsel ja lahjendamata kujul ka kuulajani." võtab kogu protsessi kokku trummar Elvis Jakobson.

Pundi ninamees kommenteerib nimiloo sündi järgmiselt: "Muusika ümbritseb mind igapäevaselt ja võtab suure osa minu elust, mille üle mul on ainult hea meel. Vahel pole palju vaja - võtad kitarri ja kohe hakkab mingi idee arenema. Nii juhtus ka Mootorratsanikuga. Lool on hea hoog sees - käivitab su mootori ja tõstab su kohe maast lahti. Kuna viimasel ajal see kantri pisik sees siis ühendasin need jõulised emotsioonid - hobujõud; süda; kantri; elukiirus; vabadus; õnnetunne.".

"Mulle meeldivad ausad ja ehedad emotsioonid ning seda muusikaga tegelemine pakub. Muusika on universaalne tööriist ükskõik millise meeleolu ja eluhetke ravimiseks. Mind isiklikut aitas vahepealses sunnitud tegevusetuses bandi tegemine väga palju, ootasin proove ja tahtsin unistada sellest, et saame neid lugusid kunagi publikule esitada." räägib Danel Pandre.

Tarvo ja Danel tunnevad teineteist üle 25 aasta ja poole sellest ajast on koos musitseerinud erinevates bandides ja projektides. Tuntumaks koostööks on kindlasti ansambel The Sun, kus sai ühiselt sadu kontserte antud ning mitu albumitäit muusikat salvestatud.

"Mootorratsanik" loole on valminud video koostöös mootoreid ja rock'n'rolli armastavate inimestega ning mõned neist võivad tunduda üsnagi ootamatud. Vaadake ja veenduge ise, kui palju rocki hinge on peidus tüdrukutebandis Little Mess.