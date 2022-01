Ruudi tuli Lauri (34) ja tema elukaaslase Getheli (25) ellu 2018. aastal, pärast seda, kui nad olid hoidnud reisile sõitnud tuttavate koera. "Tagasi jõudes kinkisid nad meile koerarihma ja siis meil tekkis tunne, et on aeg koer võtta," meenutab Lauri. Paar tegi Instagrami postituse, milles küsis, kas kellelgi on pakkuda toredat krantsipoissi.

Peagi saadeti neile loomade varjupaiga ­­ pets.ee link, kus oli armsa koerapoisi foto, kuid Laurile jäi silma hoopis pildil olnud teine koer, kel nimeks Ruudi. "Saatsin pildi Gethelile ja ka tema oli kohe nii-öelda müüdud, sest Ruudi suured lipa-lapa-kõrvad ja murelikud silmad lihtsalt puurisid ekraanist läbi."