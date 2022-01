Signe Riisalo (53) kodu avaras köögis on kokku saanud tema õde Kadri Tamme, sõbranna Teele Nöps, poeg Harri Kaplan (30) ja tütar Paula Riisalo (13), et hakata koos piparkooke tegema. Paula elab koos emaga, Harri on end koos kaasaga sisse seadnud kõrvaltänavas ning Kadri ja Teele elavad samuti Kalamajas.

Signe õde Kadri on sisearhitekt, poeg Harri arhitekt ja sõbranna Teelel on maalikunstniku haridus. Oma osa Signe kodu disainimisel on neil kõigil – kes oli abiks värvi, kes valgustuse valimisel. "Neile kellelegi ei meeldinud minu töötoa tapeet – liiga intensiivne. Aga tahtsin just seda. Ma küsin nõu, aga teen ikka oma äranägemise järgi," muigab Signe.