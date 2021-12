Printsess Charlene'i isa kommenteeris esmakordselt tütrega seotud terviseprobleeme ning usub tema peatsesse paranemisse

Teadupoolest on printsess Charlene endine tippujuja ning tema isa usub, et justnimelt tippspordiga tegelemine on andnud tütrele visadust raskustega toime tulekuks. "Tuginedes sellele, millise pühendumusega ta varem treenis, siis tean, et ta on sitke ja saab sellest kõigest üle tugevamana kui kunagi varem," ütles Wittstock Lõuna-Aafrika väljaandele You.