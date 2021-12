USA näitleja mõisteti võimudele valetamises süüdi

Kogu istungi võtmetunnistajad on vennad Abimbola ja Olabinjo Osundairo, kelle sõnul maksis näitleja neile raha, et nad teda turvakaamerate all ründaksid. Nende advokaadi Gloria Rodriguezi sõnul ütlevad vennad ka, et Smollett oli see, kes nad intsidendi paika kohale sõidutas, näitas neile, kus on kaamerad ja juhendas neid, mida nad tegema peavad.