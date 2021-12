Mis nüüd? Hollywoodi hurmur Ryan Reynolds lõpetab ajutiselt näitlemise

45aastane näitleja avas oma otsuse tagamaid Linkedin Newsile, põhjendades seejuures, et ta ei taha oma laste ühestki väärtuslikust hetkest ilma jääda. Tal on hetkel kolm last - 6aastane James, 5aastane Inez ja 2aastane Betty.

Muu hulgas tõdes Reynolds, et on imeline aeg suunata ka sel pausi jooksul energiat teistele projektidele ja tegemistele, mille vastu tal sarnaselt näitlemisele ka suur huvi on. "Ütleme nii, et ma olen üsna palju juba näidelnud," alustab kanadalasest näitleja oma pöördumist. "Kõige olulisemad on minu jaoks mu lapsed ning ma ei taha ilma jääda ühestki olulisest hetkest," tunnistab Reynolds.

Ta tunnistab, et filmivõtetel olles ja seda tihtipeale Euroopas, eeldab töö temalt pikalt eemal olemist ja seda mitte tihtipeale ainult näitlemise, vaid ka produtseerimise ja filmide kirjutamise osas. Tema sõnul on nüüd ideaalne suunata oma energia teistele projektidele. Ryan on muu hulgas seotud loovagentuuriga Maximum Effort, mille ta kaasasutas 2018. aastal ning muu hulgas tarkvaraprogrammiga MNTN, kus ta on loovpealik.