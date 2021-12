12aastane poiss tegi pärast kapist välja tulekut enesetapu, sest kiusajad hirmutasid teda põrgus põlemisega

Poisi ema Debbey Fritchley sõnul oli tema poeg Eli juba lapsest saati teistmoodi, kartis omaks võtta enda tegelikku mina. "Mida vanemaks ta sai, seda rohkem astus ta samme enda mina poole," märgib Debbey. "Kui Eli tuli meile ütlema, et ta on gei, polnud me üldsegi üllatunud. Me teadsime seda ja meile oli see okei," meenutab ema oma poja ausat ülestunnistus.

Paraku hakkasid asjad ühtäkki kiiva kiskuma ja ligi kuus kuud tagasi märkas Debbey, et tema 7. klassis käival pojal on koolis probleeme. Näiteks rääkis Eli, et klassiruumist välja kõndides karjus üks tüdruk talle järele LGBTQ-vastaseid sõnu.

"Väidetavalt olevat kiusajad talle pidevalt öelnud, et ta läheb põrgusse. Aga Eli lihtsalt naeris sellise väite peale ja ütles: "Noh, Lil Nas X on juba seal all, nii et see ei saa nii hull olla."," meenutab Debbey oma poja öeldut.

Kuigi poeg heitis nalja mõnitamiste üle, siis nüüd mõistab Debbey, et tema laps võttis öeldut hinge. Järgmisel pühapäeval pärast tänupüha leitigi Eli enda toast surnuna.