12aastane poisslaps tegi pärast kapist välja tulekut enesetapu, sest kiusajad hirmutasid teda põrgus põlemisega

Ema Debbey Fritchley sõnul oli tema poeg Eli juba lapsest saati teistmoodi, kartmaks omaks võtmast enda tegelikku mina. "Mida vanemaks ta sai, seda rohkem astus ta samme enda mina poole," märgib Fritchley. "Kui Eli tuli meile ütlema, et ta on gei, polnud me üldsegi üllatunud. Me teadsime seda ning meile oli see okei," meenutab ema oma poja ausat ülestunnistus.