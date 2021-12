Uskumatu lihtsameelsus: "Seks ja linna" fännid süüdistavad tuntud treeningseadmete ettevõtet armastatud tegelaskuju tapmises

Paistab, et treeningseadmete ettevõttele nimega Peloton pole halvad reklaamid sugugi võõrad. Aastal 2019 viis läbimõtlematult loodud reklaam ettevõtte väärtusest ligi 1,5 miljardit dollarit. Nüüd on ettevõtte sarnase karmi olukorra ees.

Nimelt kasutati nende üht tähelepanuväärsemat toodet "Seks ja linna" uues avaepisoodis, kus sellel rattal sporti tehes suri justnimelt armastatud tegelaskuju Mr. Big. Südamerabandus tabas meest pärast 1000. sõitu. Nüüd on mitmed fännid veendunud, et Pelotoni ratas on tegelaskuju surmas süüdi. Palju isegi usuvad, et mida küll ettevõtte võis teha sarja stsenaristile ja režissöörile, et armastatud tegelaskuju niimoodi tapeti.