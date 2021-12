Helen Sildna: ma ei eelda tegelikult kunagi, et mu ideid ja algatusi avasüli vastu võetakse

Olen selline imelik inimene, et tagasilöögid pigem motiveerivad mind. Ma ei eelda tegelikult kunagi, et mu ideid ja algatusi avasüli vastu võetakse. Trenn on kätte saadud Tallinn Music Week’i tehes. Ka see festival ei tulnud lihtsalt. Esimestel aastatel tuli tugevalt selgitustööd teha – miks on olemas festival, kus mängivad "tundmatud" artistid, ja kuidas see saab muusikutele olla kasulik. Narvas ikka oli frustratsioonihetki, kui mõtlesin, kas pingutus ja aeg, mis veenmistöösse läheb, on tasakaalus väärtusega, mis tekib.