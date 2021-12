Monaco printsessi müsteerium sai jätku. Allikas: Charlene peidab end, sest iluoperatsioon muutis teda tundmatuseni

Kui siiani on levinud teooria, mida Monaco vürstikoda on ka osaliselt kinnitanud, et printsess Charlene viibib Zürichis asuvas erakliinikus, sest võitleb väsimuse ja ravimisõltuvusega, mis tekkis tal Lõuna-Aafrika Vabariigis võideldes põskkoopapõletikuga. Nüüd on üks informeeritud kuninglik ekspert kinnitanud teooriat, mida kahtlustati juba siis, kui printsess veel oma kodumaal kahtlaselt kaua viibis.