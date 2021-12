Novembri lõpus kinnitas Mihkel Raud Kroonikale, et tema teed Ameerikas elava abikaasa Liinaga on nüüd lõplikult lahku läinud. Raud tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et tahab uuesti armuda. Vaata videost, mida Raud staarisaate 8. hooajast arvab ja millal kavatseb ta Ameerikasse laste juurde lennata.