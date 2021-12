Teadmatus "Musta pantri" järjefilmi osas: vaktsiinivastane näitleja tahab rollist loobuda ja kellelegi pole Musta pantri rolli jätta

Viimastel nädalatel on hoo sisse saanud kuulujutud, et briti näitleja Letitia Wright soovib Marveliga lõpparve teha, sest talle ei meeldi Disney poolt rakendatud kohustuslik vaktsineerimine. Ühe raporti kohaselt peavad stsenaristid järjefilmi lõpu ümberkirjutama, et Wrighti tegelaskuju Shuri filmisaagast välja jätta, kirjutas TMZ.

Samal ajal aga peaks Letitia Wright jaanuaris pärast väikest vigastuspausi filmivõtetele naasma. The Hollywood Reporter aga raporteerib, et Wright levitab võtteplatsil vaktsiinivastaseid vaateid.

Wright on seda eitanud, tehes seda sotsiaalmeediapostituses, mis on praeguseks aga kustutatud.

Kõik see on fännid mõtlema pannud, miks mitte Chadwick Bosemani asemel lihtsalt uus näitleja palgata. Sama tehti "Raudmehe" teises filmis, kui Terrence Howardi asemel palgati James Rhodesi mängima Don Cheadle.

Pärast Chadwicki surma eitas Marvel, et nad palkavad tema asemel uue näitleja, aga sündmuste arenedes ja probleemid Letita Wrighti ümber paneb filmistuudio ehk ümber mõtlema.

Fännid usuvad, et T'Challa on niivõrd oluline karakter, kellel on veel nii mõndagi öelda ja jagada ning tegelaskuju lihtsalt "maha matta" ei ole mõistlik.

Kõige suuremaks probleemiks on praegu aga asjaolu, et "Musta pantri" järje võtted on poole peal ning ühe suure osana tuleb seal juttu T'Challa surmast. Kui algselt oli plaanis anda superkangelase kostüüm üle just Shurile, nagu seda tehti koomiksis, siis uue teooria kohaselt hakkab Mustaks pantriks keegi teine.