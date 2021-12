Marveli staarid pidi vastama nende pikkusevahet puudutavatele küsimustele

Tom ja teised nõustusid temaga, mille järel juba mitmes Marvel filmis "Ämblikmehe" rolli kandnud näitleja selgitas, et nende kasvuvahe on vaid kaks tolli ehk umbes viis sentimeetrit - Tom on 172 cm ning Zendaya 177 cm.

Lõpuks olid kõik nõus, et on rumal eeldada, et mees peaks olema naisest pikem, kas siis päriselus või ekraanil. Küll aga ollakse eriarvamusel, miks palkas Marvel Mary Jane'i rolli näitleja, kes on pikem kui peaosaline Peter Parker. Tom Holland arvab, et põhjuseks on Marveli soov stereotüüpe murda, kuid Zendaya lisab, et vahest petetakse kaadritega, et Tom pikem paistaks.