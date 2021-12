Elina Nechayeva annab välja imeilusat muusikat täis debüütalbumi

Elina Nechayeva uus album koosneb lauludest, mis paljudele juba tuttavad on, sest tegemist on klassikalise muusika kõige tuntumate pärlitega alustades Mozartist ja Puccinist ning lõpetades Straussi ja meie oma Arvo Pärdiga. Plaadilt ei puudu ka imeilus “La Forza” uusversioon.

“Öeldakse, et ilu on vaataja silmades, kuid mina ütleks hoopis, et ilu on kuulaja kõrvades,” ütleb Elina. “Minu suur armastus laulmise vastu algas just klassikalisest muusikast ning tekkis suur soov ka teistega jagada neid imekauneid teoseid, mille ilust vaimustun iga kord, kui neid laulan või satun kuulama teiste esituses. Särav, eriilmeline, vaimustav, virtuoosne ning mõnikord nukker ilu minu valitud teostes sütitab hinges soovi elada nii nagu muusika kõlab.”