"Aktuaalne kaamera" leidis ilmateadustaja kohalt lahkunud Veronika Uibole asenduse

"Ilmateadustamine pakub võimalust tutvuda väga toreda uue valdkonnaga, boonusena saan iga päev teada, milline ilm tuleb," ütles Siret. Uues ametis peab ta kõige keerulisemaks tööd kaartidega. "Ilmateadustajal on kõrval kaart, mis on proportsionaalselt palju suurem ja mida peab jälgima hästi lähedase nurga alt. Selle tegemine distantsilt vajab praegu kõige rohkem harjutamist."

Siret tegeleb laulmise ja näitlemisega. Ta osales selle aasta aprillis Soome lauluvõistlusel "The Voice of Finland", kus jõudis poolfinaali. "See on siiani [mu] kõige suurem saavutus muusikamaailmas. Aeg-ajalt on ka endal seda raske uskuda. Nii suurt telepublikut pole mul kindlasti kunagi varem olnud," rääkis Siret Tuula (32) aprillis Õhtulehele.