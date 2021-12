Mõõdutundetud unistajad Tiit ja Maris Pruuli avaldavad õnneliku abielu saladuse: keemia kas on või ei ole

"MEIST SOOLOPURJETAID EI SAA," on Pruulid kindlad. Kahekesi on lihtsam ja toredam. FOTO: Erlend Staub

"Nii vanad me veel pole, et ei võiks suurelt unistada. Oleme nii noored, et võime unistada mõõdutundetult. Noored peavadki mõõdutundetult unistama," räägib ärimehest rändur Tiit Pruuli, kes abikaasa Marisega on maailmale mitu tiiru peale teinud. Rändamise kõrval väärib imetlust Pruulide arusaam armastusest – distantside kiuste on nende side muutunud aina tugevamaks.