5Miinust Eesti muusikamaastikust: tihti puudub julgus katsetada ning jäädakse enda raamidesse kinni

Saatejuht Erle Loonurm uuris noormeestelt, et millest nemad siin Eesti muusikamaastikul kõige rohkem puudust tunnevad.

"Äkki ongi see julgus katsetada. Jäädakse väga palju enda raamidesse kinni. Meile väga palju kirjutatakse, et tahetakse seda vana 5Miinust tagasi, aga srry, seda ei juhtu," tõdeb üks 5Miinust liikmetest, öeldes, et bänd peab arenema.