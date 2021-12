Karl-Erik Taukar esitles staarisaate superfinaalis oma uut singlit “Ookean”

Karl-Erik Taukar on sellel aastal jõudnud kuulajaid rõõmustada enda loominguga – artisti eelmine singel “Superkangekaelne” oli mitmeid kuid Eesti raadiojaamade üks mängituim lugu ning selle märulifilmilik muusikavideo, milles artist astus üles humoorikas psühholoogi rollis, ei jätnud külmaks kedagi.

Loo autorid on Gevin Niglas, Fred Krieger, Stefan Airapetjan, Vallo Kikas, Lauri Räpp, Karl-Erik Taukar ja Ago Teppand. “Kamp, kellega koos seda laulu tegime, on andekas ning hea meel on nüüd lõpuks valminud lugu ka kuulajatega jagada,” rõõmustab Karl-Erik.