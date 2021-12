Kylie Jenner pidi taaskord end hullunud fänni eest kaitsma

Korrakaitsjate allikas sõnas TMZ-le, et neljapäeval kutsuti politsei Kylie Jenneri naabruskonda, et kinni nabida mees, kes oli üle aia roninud ja otsis Kylie't taga. Ainuke probleem oli vaid see, et mees eksis majaga ja läks hoopis Kylie'i naabri ukse taha.

Politsei rääkis 23-aastase mehega, kellel olid kaasas ka lilled, ning ta tunnistas, et oli seal, et Kylie'le armastust avaldada ja tema kätt paluda. Politseile see aga kohe üldse ei meeldinud ning noormees arreteeriti võõrale territooriumile tungimise pärast.

Kui Kylie Jenner oleks nüüd saanud mehelt kingiks lilled, siis mõned kuud tagasi napsasid turvamehed vahelt Kim Kardashianile mõeldud paki, kus sees oli teemantsõrmus ja rasestumisvastased tabletid.

Kylie Jenneril on põhjust oma turvalisuse pärast muretseda, sest ta on praegu teist korda lapseootel. 24-aastane miljardär on rase ning ootab oma teist last koos oma kokku-lahku armastuse räppar Travis Scottiga. Kuuldust kinnitavad väljaandele mitmed allikad.

Paaril on hetkel kolmeaastane tütar Stormi ning Jenner on varasemalt vihjanud tõsiasjale, et nad kindlasti tahaks kaaslast väikesele tütrele.

Allika sõnul on kogu perekond lapseootusest väga vaimustuses. Spekulatsioonid lapseootusest tekkisid sellest, kui Caitlyn Jenner teatas, et ta ootab lapselast, kuid jutt ei käinud sugugi mitte Kyliest, vaid pojast Burt Jennerist, kes ootab kolmandat last koos oma tüdruksõbra Valeri Pitaloga.