Ryan Reynolds langetas raske otsuse: Hollywoodi staar jätab näitlemise

Kanadast pärit filmistaar on juba paari kuu eest oma Instagrami kontol vihjanud sellele, et tahaks mõneks ajaks pausi teha, kuid nüüd kinnitas ta seda intervjuus LinkedIn News portaaliga. Reynolds põhjendab oma otsust sellega, et tahab elada normaalset pereelu.

"Ma olen näitlemist juba nii palju teinud. Praegu on kõige tähtsamaks asjaks aeg minu lastega," selgitas ta. Reynolds on abielus näitlejatar Blake Livelyga ning neil on kolm tütart. Filmivõtted viivad teda aga tihti mitmeks kuuks lausa teise maailma otsa ning ta ei soovi niimoodi enam jätkata.

"Praegu on ideaalne aeg, et astuda kõrvale. Ma tahan elada nagu tavaline inimene. Ma soovin, et minu lastel oleks võimalikult normaalne graafik," ütles Reynolds. Nende peres on siiani olnud asjad korraldatud nii, et kui tema on võtetel, siis on lastega abikaasa Blake. Kui aga naisel on mõni tööots, siis on Reynolds kodune.