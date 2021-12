Ootamatu valik: Kersti Kaljulaid teeb kaasa "Pealnägija" kaasautorina!

Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

Viimastel kuudel on saanud üheks kuumimaks teemaks see, et millises ametis peaks Eesti esimene naispresident Kersti Kaljulaid oma karjääri jätkama. Sel nädalal näeme teda aga uudses rollis teleajakirjanikuna saates "Pealtnägija".