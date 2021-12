FOTOD | Virmalised ja kohev lumi: tuntud telekaunitar kihlus Soomes

26-aastane Mabbott teatas uudisest Instagrami postitatud pildiga, kus 24-aastane Donlan näitab uhket teemantsõrmust. Taustal on näha ka virmalisi. "Tulevane proua Mabbott. Virmalised tulid välja just sel õigel hetkel, kui ma tähtsat küsimust küsisin. Õhtu, mida me ei unusta kunagi," kirjutas mees postituse juurde.