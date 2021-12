Mari Jürjens esineb Tartus soolokavaga

Tartus üles kasvanud Mari jaoks on oma lapsepõlvelinnas jõulueelse kontserdi andmine saanud juba traditsiooniks. Tegelikult sai just sealt alguse ka tema tähelend, sest 12 aastat tagasi toona Mari Pokineni nime kandnud lauljatari esimene suur kontsert toimus just detsembrikuises Tartus.

"Nii hea meel, et saan ka sel talvel Eesti Rahva Muuseumis laulda ning mõtiskleda saabuva jõuluaja üle, mida ma lapsepõlvest saadik kogu südamest armastan," ütleb Mari. "Ootan kõiki kuulama, et enne hullumeelset kingiosturallit ja aasta lõppu korraks maha istuda ja muusikas rahuneda."

Mari Jürjens on Eesti näitleja, laulja ja laulukirjutaja, kelle sulest on ilmunud neli autoriplaati, neist viimane “Omaenese ilus ja veas” pälvis tänavu Eesti Muusikaauhindade jagamisel Aasta Autorilaul/Rahvalik Album tiitli. Lisaks sellele kuulutati Mari tänavu Kuldne Plaat 2021 Aasta Naisartistist. Mari on kirjutanud muusikat teatrilavastustele ja filmidele, tema laulud on kõlanud nii laulu- kui tantsupidudel.