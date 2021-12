Suur stripparite sõda. Justini endine parim sõber räägib suu puhtaks: meil ei olnud ühtegi probleemi, kuni viimase nädalani

Justin kommenteeris portaalile Elu24, et Rasmus oli varastanud nii tema tantsurutiini kui muusika – kõik, mida Justin oli talle õpetanud. Rasmus, kes on Justini valeväidetest löödud, otsustas Kroonikale südamelt kõik ära rääkida. Kuidas nad olid Justiniga pool aastat head sõbrad, kuniks austraallane väikese arusaamatuse pärast lihtsalt „ära keeras” ja nüüd on meeste vahelt must kass läbi jooksnud. Küsisime, kas Rasmus on siis Justini tantsuelemendid kopeerinud ning üritab nende toel nüüd iseseisvalt läbi murda ning mis on eduka kulturisti tulevikuplaanid.