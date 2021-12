Kogemata või meelega? Elina Nechayeva paljastas, miks ta publikule paljast peput näitas

Nimelt on Elina Vene Teatris "Minu veetleva leedi" peaosatäitja ja alles mõni nädal tagasi oligi vahejuhtum, kui Elina oli püksata laval. Põhjus peituski selles, et lauljataril oli enne etendust läinud meelest, et ta peab pantaloonid jalga panema.

"Põhjus, miks keegi sellest loost veel kuulnud pole on see, et see juhtus alles hiljuti," meenutas Elina ning kirjeldas, kuidas ühes stseenis tõmmatakse temalt ära mitmed riideesemed ning tõmmatakse jalgupidi lavalt minema. Tavaliselt ongi Nechayeval jalas pantaloonid tänu millele ta tavaliselt ennast üleliia ei paljasta. Kuid seekord nägi kogu publik tema peput.