Metalisõbrad, pange end valmis! Soome edukaim metalbänd Nightwish esineb Tallinnas

Kuigi Nightwish on Soomes olnud kuulus alates albumist „Angels Fall First”, saavutasid nad rahvusvahelise edu albumitega „Oceanborn” (1998), „Wishmaster” (2000) ja „Century Child” (2002). 2004. aastal ilmunud album „Once” tõstis Nightwishi sõnaotseses mõttes kõrgliigasse – albumit müüdi rohkem kui miljoni eksemplari ning sellest sai nende läbimurdealbum Ameerika Ühendriikidesse. Albumi hittsingel "Wish I Had an Angel" jõudis MTV eetrisse ning oli soundtrackiks kolmele filmile (muuhulgas „Alone in the Dark”).