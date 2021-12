Suunamudija Erna Husko avaldas tõe oma suurenenud rindade kohta: miks on vaja inimestel spekuleerida?

Klipis räägib endine iluuisutaja tema ühe Instagrami postituse alla jäetud sadadest kommentaaridest, kus inimesed süüdistavad fitnessiga tegelevat Huskot selles, et ta on oma vormis keha saavutanud tänu iluoperatsioonidele. "Mul on tunne, et ma pean avalikustama, et ma olen käinud rinnasuurendusoperatsioonil," ütleb ta klipis oma sõbrale.

Siiski kinnitab ta, et suure pepu, mille tõttu ta üldse tuntuks on saanud, on ta saavutanud tänu trennile. "Inimestel on raske mõista, et oma tagumikulihaseid on võimalik treenida, aga loomulikult ei ole mul lihaseid ju rindades," selgitab ta.

Kuigi ta ei lase negatiivsetel kommentaaridel end mõjutada, siis ta arvas, et on vajalik lõpetada tema rindade ümber käivad oletused. "Ma tõesti ei saa aru, miks on inimestel vaja selliseid asju arutada. Enamasti on need kommentaatorid just mehed," paljastab Husko.