Peatselt lõppeva aasta üks oodatumaid filme, nii kinoomanike kui fännide jaoks on "The Matrix Resurrections" ("Matrix: ülestõusmine"). PÖFFi direktor Tiina Lokk ütles festivali järel: "Filmi "The Matrix Resurrections" esilinastus oleks toimunud PÖFFil – täiesti reaalselt! Aga stuudio lükkas üleüldse selle protsessi pandeemia tõttu edasi."

Viimaste andmete põhjal peaks film ekraanidele jõudma 22. detsembril. See on kena jõulukingitus arvukatele Neo ehk Keanu Reevesi (57) austajatele.