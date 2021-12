Andrei Zevakini pärast jätsid paljud kooli ja tööle minemata: seda lihtsalt ei saanud maha magada

Andrei arvas juba live-video ajal, et hakkab järgnevatel päevadel õpetajatelt ja vanematelt pahaseid kirju saama, et lapsed kooli ei jõua. Nii ka läks ja ühte sellist põhjendust jagas Andrei ka Instagramis.

Pildilt on näha tõenäoliselt lapsevanema kirjutatud märkust, kus kirjeldatakse, et lapsel ei olnud aega kooli minna, kuna "kellegi Andrei" video oli tähtsam, seda lihtsalt ei saanud maha magada.

Suheldes Andreiga tunnistas ta, et sai samalaadseid kirju palju, kus inimesed tunnistasid, et nad jäid tööle hiljaks või ei jõudnud kooli kohalegi.

Foto: Andrei Instagram

Selles samas Andrei Zevakini videos paljastasid "Armastuse maleva" esimese hooaja võitnud Sander ja Liina ning samuti finaalis olnud Mari-Liis ja Jaani oma suhtestaatuse. Pärast finaali lõppu rääkisid mõlemad paarid suu puhtaks ning tunnistasid, et kokku pole keegi jäänud.

Sander tunnistas ausalt, et kuigi ta on Liinat juba suvest saadik jahtinud, siis nende vahel mingit armuteemat ei ole. "Me oleme parimad sõbrad, aga ilmselgelt mingil määral ta ikka meeldib mulle siiamaani," selgitas ta. Mehe sõnul on neil Liinaga ka kokkulepe, et kui nad 40-aastaselt pole veel peret loonud, siis valivad nad viimase õlekõrrena teineteist. Selle jutu naeris Liina aga välja.

Mari-Liisi ja Jaani puhul võis loota, et vaatamata sellele, et üks osapool elab Dubais ja teine Eestis, on nende suhe siiani säilinud. Siiski nii see läinud pole.

Mari-Liisi sõnul hakkas ta pärast võtete lõppu mõtlema alles sellele, et nüüd saabub päriselu, kus nad peaksid paarina jätkama. "Siis ma sain aru, et see ei toimiks nii," tunnistas ta. Siiski jäi ta Jaaniga ausaks ning paar nädalat hiljem rääkis ta oma kõhklustest ka temale. "Kahju, et me pidime teile pettumust valmistama," lisas Jaan.

Praeguseks on teada, et finaalis osalenud kolmas paar, Rauno ja Angela, on siiani õnnelikult koos ning kihlatud. Pärast finaali filmimist suvel kolisid nad koheselt ka kokku.