Ago Anderson: ei saa aru, miks osad inimesed arvavad, et neile tahetakse halba ja nad otsivad endale vaenlasi

Näitlejad unistavad ikka mõrtsukarollist

Kui paljud seostavad Agot humoorikate rollidega “Klassikokkutulekus” ja “Eesti matuses”, siis uus roll on tavapärasest hoopis teistsugune. Seriaalis “Süü” mängib Ago tusast ja sünget isa Joeli, kelle poeg on paras pätt. Ta on üksik mees ja teismelise poja kasvatamine käib tal üle jõu. Mõni stseen oli Ago sõnul päris õõvastav, näiteks pidi ta surnud kitse jalgadest üles riputama. “Mu laps küll ütles mulle, et issand kui vastik mees! Seriaali edenedes aga saab mulle hakata kaasa tundma,” kommenteeris näitleja enda tegelaskuju.

Ago tõdeb, et näitlejana on alati hea meel midagi hoopis teistmoodi teha: “Mulle pakuti see roll enne, kui olin teksti lugenud. Kirjelduse põhjal olin kohe nõus, sest mida erinevamaid asju näitlejana teha, seda ägedam! Ma arvan, et kõik näitlejad salamisi unistavad mõrtsukarollist. Kui lõpuks stsenaariumi kätte sain, siis oli nii põnev, et pidin jutti kõik läbi lugema." Ago sõnul jäi ta ka lõpptumeusega rahule ning ka kaasnäitlejate ja sõprade tagasiside olnud sarjale positiivne. “Isegi endaga jäin rahule, aga kõige kriitilisem olen tavaliselt enda suhtes,” tunnistab ta.

Inimeste usaldamine

Ka kodus perega sarja vaadates ei suudetud põnevikku kinni panna. “See on puhas meelelahutus, kus jälgid põnevusega lugu ja unustad argielu. Pidin õhtul tööl käima ja kogu pere tahtis edasi vaadata, aga ma ei lubanud. Nad siis piinlesid, kuni koju tulin, ja järelikult oli nii hea, kui me kõik vaatasime. Isegi mul, kes ma teadsin, mis juhtub, oli ikka põnev,” kirjeldab Ago, kuidas seriaal terve pere teleka ette naelutas.