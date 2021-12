Võttis aega, aga asja sai! Kim Kardashian sooritas viimaks advokatuurieksami

Tõsielutäht avaldas hea uudise sotsiaalmeedias, lisades juurde julgustavad sõnad, et inimesed ei tohiks kunagi oma unistustest loobuda, vahendas BBC.

41-aastane Kardashian on juba aastaid nõudnud reforme õigussüsteemis ning on seda isegi Valges Majas rääkimas käinud. 2019. aastal teatas ta, et soovib midagi rohkemat teha ja advokaadiks saada.

Ilma ülikoolikraadita võttis Kardashian ette alternatiivse teekonna, kus õpib advokaadiks mentorluse programmis. Talle on selle idee kohta öeldud, et niimoodi advokaadiks saada on peaaegu võimatu ja see on raskem viis, kui advokaadiks ülikoolis õppida.

Sellele vaatamata ei jätnud Kardashian jonni ja sooritas neljandal katsel esimese aasta juuratudengitele mõeldud eksami, mida kutsutakse inglise keeles ka baby bar eksamiks.

Hiljuti avaldatud statistika järgi läbivad selle eksami vaid 20% õpilastest. Kardashian aga peab edasi õppima ja sooritama enda teel veel mitmeid eksameid, et viimaks oma isa Roberti kombel advokaadiks saada. Robert Kardashian kuulus teatavasti 1995. aastal toimunud kohtusaagas OJ Simpsoni kaitsemeeskonda, kellel õnnestus topeltmõrvas süüdistatav endine jalgpallur ja näitleja vanglast päästa.

Kim Kardashian sooritas esimese eksami selle aasta alguses ning tegi uudise teatavaks mais. Kim teatas sellest tõsielusaate "Keeping Up With The Kardashians" episoodis. TMZ sõnul toimus eksam aprillis, aga Kardashianite allikad seda ei kinnitanud.

Kim ütles: "Kui sa teed juurakraadi nii, nagu mina teen, siis see on nelja-aastane programm, mitte kolmene, ning pärast esimest aastat pead tegema "beebi advokatuuri eksami". Nagu ma kuulnud olen, siis see on raskem kui tegelik eksam."