Kultuuriinimeste ja -ettevõtete appikarje valitsusele: päev-päevalt pikeneb nimekiri meie sektori kaotustest

Ei ole ilmselt vaja üle korrata ülemaailmse tervisekriisi põhitõdesid, mida eksperdid meile kõigile on meedia vahendusel lahti seletanud ja mida juba peast teame. Teeme endiselt oma valikuid, lähtudes kõige nõrgemate kaitsest, sest iga inimene loeb, sõltumata oma positsioonist, vanusest või rahvusest. Meil kõigil on hea meel, et kolmanda laine tipp on seljataga ja piirangute kehtestamise aluseks olevad numbrid on olnud üle Eesti järjepidevas langustrendis. Ent arvestades tänast viroloogilist olukorda ning kehtivaid piiranguid, tekib tunne, et kuskilt jookseb nähtamatu lävend, millest kõik üle ei saa. Solidaarsus näib olevat siiski valikuline.

Meie, allakirjutanud, oleme meeleheites jõudnud antud pöördumiseni, sest murtud lubadused, edasilükatud otsused, vastuoluline kommunikatsioon ja toetusmehhanismide puudumine on teatud ühiskonna osa jätnud külma kätte. Valitsuse kehtestatud piirangud on mõjunud laastavalt kogu meie sektorile ja tekitanud olukorra, kus jõud vastupidamiseks hakkab raugema, kontol olevast rahast arvete maksmiseks rääkimata.

Otsustest negatiivselt mõjutatud avalikud asutused, mis tegutsevad ka pärast kella 23.00 või mahutavad rohkem kui 1000 inimest, on samaväärsed teiste ettevõtmiste ja inimestega. Need ettevõtted ei ole seni tegutsenud illegaalselt või ebaseaduslikult, vastupidi, on seni töötanud valitsuse ettekirjutatud reeglite järgi. Kõikvõimalikud öökultuuriasutused (restoranid, klubid, kontserdipaigad) on alates septembrikuust rakendanud 100% vaktsineerimispassi ja/või negatiivse testi (kui veel oli lubatud) nõuet eraalgatuse ja -kapitali toel. Tänaseks on lisandunud maskikandmise kohustus. Hetkel on mitmetel ettevõtetel suured raskused toimetulekuga ning paratamatult kaasneb sellega nii teatud kultuurisektori kärbumine, kui ka sissetuleku kaotus paljudele meie inimestele.

Viimastel päevadel on meediast kõlama jäänud valitsuse seisukoht kellaaja piirangust loobumiseks sel aastavahetusel. Uudis on iseenesest rõõmustav, kuid loodame, et antud piirangust loobumist ei kehtestata ainult 31. detsembriks. Arvestades hetkel kehtivaid reegleid, viimase kahe nädala ebaselget kommunikatsiooni piirangute osas ning teatud sihtgrupi vaimset meelestatust ning ootuseid, võib selline ”järsk vabadus antud kuupäeval” tekitada palju ebameeldivusi või koguni kaose. Aastavahetuse ürituste võimalikult riskivabaks planeerimiseks oleks vaja teada konkreetseid võimalikke stsenaariume ühe või teise otsuse täitumise korral.

Ettepanek

Oleme kriisi algusest saadik rõhutanud nii oma sõnade kui tegudega, et anname oma panuse kriisiga toime tulemiseks. Oleme olnud valmis ja nõus oma uksed suletuna hoidma, kui see aitab meie tervishoiusüsteemi, kuigi teame, et see mõjub laastavalt meie ettevõtetele. Seni oleme tegutsenud teadmises, et kui meie aitame teisi, siis aidatakse ka meid. Palume, et Vabariigi Valitsus võtaks viivitamatult arutlusse toetusmeetmete väljatöötamise, et tagada meie senini hästi toiminud valdkonna jätkusuutlikkus ning aidata solidaarselt seda kriisi seljatada.

Allakirjutanud

