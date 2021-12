FOTOD | Eurovisioni võitja Salvador Sobral tõi Alexela kontserdimajja täissaali

Laulja on tuntud ka poliitiliselt aktiivse artistina, kes juhtis Eurovisoonil üldsuse tähelepanu arenevale rändekriisile, samuti on ta annetanud plaaditulusid looduskatastroofide päästefondidesse.

Psühholoogiat õppinud ja seejärel Barcelona Muusikakoolis Taller de Music jazziõpingutega jätkanud Salvadori tõeline kirg on muusika. Täna on 31-aastane Salvador Sobral on portugali- ja hispaaniakeelse muusikamaailma staar. Tema mitmekülgsust näitavad erisuunalised muusikaprojektid, sealhulgas ka vokalistiroll indipop koosseisudes Alexander Search ja Noko Woi, Mutrama, Alma Nuestra, Quinta das Cançõesand. Laulja on tuntud ka poliitiliselt aktiivse artistina, kes juhtis Eurovisoonil üldsuse tähelepanu arenevale rändekriisile, samuti on ta annetanud plaaditulusid looduskatastroofide päästefondidesse.