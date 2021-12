Laulja Billie Eilish: 11-aastaselt porno vaatamine tekitas minus õudusunenägusid

19-aastane jagas oma kogemusi esmaspäevases SiriusXM saates "The Howard Stern Shows" ning kirjeldas, kuidas see on tema elu mõjutanud. "Ma arvan, et see tõsiselt hävitas minu aju ning see mõjus mulle halvasti, kui palju ma pornoga kokku puutusin."

Billie vihkab seda nüüd väga. "Arvan, et porno on häbiasi. Kunagi vaatasin väga palju pornot. Hakkasin seda vaatama juba siis, kui olin umbes 11."

Billie usub, et vägivaldse porno vaatamine mitte ainult ei mõjutanud tema sekselu, vaid tekitasid temas ka uneparalüüsi ja õudusunenägusid.

Ta on pahane, et inimestele meeldib porno nii väga ning et ta ise arvas kunagi, et see on okei. "Esimestel kordadel, kui ma seksisin, siis ma ei öelnud ei asjadele, mis ei olnud minu jaoks head. Arvasin, et see on miski, mis mulle meeldima peaks."

Mis aga tema armuelu puudutab, siis rääkis Billie, et tal on oma kuulsuse tõttu raskusi kaaslase leidmisega, sest ühest küljest teda justkui kardetakse või arvatakse, et ta on nendest niivõrd palju parem.

Ta tunnistas ka, et kuigi eelmine aasta oli hetk, kus ta arvas, et jääb igavesti vallaliseks, siis ta sai sellest päris kiiresti üle. Positiivse külje pealt võiks öelda, et kuigi tema armuelu ei ole selline nagu ta sooviks, siis on Billie Eilishi karjäär muusikuna viimastel aastatel olnud vägev.