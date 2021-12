Näib, et naised, kes kannavad perekonnanime Tuula, on loodud selleks, et rääkida meile ilmast. Mullu lahkus ETV ekraanilt ilmateadustaja Triin Tuula, kes jäi lapseootele, aga uuest aastast näeme "Aktuaalses kaameras" uut Tuulat ilma teadustamas – Siret Tuulat (33)!