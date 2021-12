FOTOD | Iga pildiga aina nooremaks! Alla Pugatšova abikaasa näitas, kui heas vormis primadonna praegu on

72-aastane primadonna, kellel on lisaks pisikaksikutele 50-aastane tütar, rääkis väljaandele LifeNews, et unistas alati veel teiste laste saamisest. "Kui lapsed sündisid, olin üliõnnelik. Need on kauaoodatud lapsed, tahtsin alati veel lapsi. Kui Maksimiga alles abiellusime, tegin ettepaneku laps saada. Ka tema oli õnnelik. Tähtis on, et nad oleksid terved ja kasvaksid suureks ega oleks haiged," rääkis ta.