Salma Hayek meenutab šokeerivat hetke Hollywoodis: mees tuli noaga minu poole ja tahtis mind pussitada

Fännidele ja sõpradele kõnet pidades otsustas Hayek rääkida hirmuäratava loo ajast, kui ta oli äsja kolinud Ameerikasse, et viia ellu oma näitlemisega seotud unistusi. Tollal tulid talle külla osad sõbrad Mehhikost, kes tahtsid minna Hollywood Boulevardile, et osta mõned suveniirid.

"Me kõndisime mööda tänavat ning üks mees oli lihtsalt tee peal ja väga segaduses," selgitas Hayek, lisades, et too mees soovis saada üks hetk tema tähelepanu. Hayek ignoeeris meest ning jätkas kõndimist. Paraku ta solvus, tõusis püsti ning võttis välja noa ning hakkas Hayeki poole ründavalt kõndima, et teda pussitada.