Anna heategija üles! "Eestimaa uhkus" kutsub tublidest inimestest teada andma

TV3 ning Fenix Casino koostöös on galaõhtu eetris tuleva aasta veebruarikuus. Kuni jaanuari keskpaigani on kõigil võimalus teada anda tublidest inimestest, keda terve Eesti ees tänada ja tunnustada.

TV3 soovib rahva abiga leida üles need, kes on väärt erakordse heategija tiitlit Eestimaa uhkus - virgad kogukonnaliikmed, elupäästjad või tublid abistajad, keda kindlasti ei unustata. Nad ei kõhkle, kui näevad, et nende võimuses on midagi paremaks muuta ja tihti seavad nad teiste heaolu enda omast ettepoole. Just nemad väärivad tunnustamist ja tänu, sest on teinud rohkem, kui neilt oodata oskaks.