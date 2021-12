Vene oligarhi surmast on saanud seebiooper: salajane testament on keeranud terve suguvõsa 3,5 miljardi euro nimel tülli

Oleg ja Ljudmila ei jõudnudki lahutada, siis otsustas mees, et otsustab ise, kes tema suure varanduse pärib. Kuigi paaril on kaks täiskasvanud tütart, Elena ja Veronica, ning lahkunul oli viimastel eluaastatel 50 aastat noorem tüdruksõber Sofia, siis otsustas ta viimases testamendis, et tahab oma päranduse anda hoopis oma õele ja tema abikaasale.

Sellest on tekkinud sõda kogu suguvõsa vahel ning vara lõpliku saatuse peab otsustama Monaco kohus. Samal ajal proovib Bourlakovi verinoor pruut Sofia meedia kaudu ka endale tükikest pärandusest saada ning on seetõttu toonud päevavalgele erinevaid saladusi.