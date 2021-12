Muinasjutt saab ikkagi õnneliku lõpu? Prints Andrew eksabikaasa kinnitas, et nad on taasleidnud teineteist

Ferguson tõdes intervjuus, mille ta andis Itaalia jutusaatele "Porta a Porta", et tema muinasjutt Andrewga pole siiani lõppenud ning nende pulmapäev 1986. aastal on siiani tema elu parim päev. Naise sõnul oleks nii suurt armastust kuskilt mujalt raske leida. "Ma usun, et armastus, mis mul tema ja temal minu vastu on, on lihtsalt väga erinev tavaliste inimeste tunnetest. Meil on suur austus ja armastus üksteise vastu."