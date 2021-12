Kanye rong on läinud! Lahutuspaberid paljastavad, mida Kim nende abielust tegelikult arvab

Viimastel nädalatel on Kanye korduvalt oma laste ema avalikult tagasi palunud, kuid tundub, et Kimi on mehe meeleheitlikus pigem eemale tõuganud. "Praegu pole ühelgi nõustamis- ega lepituspüüdlusel mingit mõtet," seisab Kimi advokaatide poolt koostatud dokumendis.

"Kanye ja minu vahel on juba varem olnud lepitamatud erimeelsused, mis kestavad siiani. Need on põhjustanud meie abielu pöördumatu lagunemise," seisab kohtupaberites. Mitmel korral korratakse, et tõsielustaaril pole mingit tahtmist ega soovi neid probleeme lahendada ja ta tahab vaid lahutada.